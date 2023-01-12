Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Adrenalinjunkies - Du spielst mit deinem Leben

SAT.1Staffel 1Folge 39vom 12.01.2023
Adrenalinjunkies - Du spielst mit deinem Leben

Britt - Der Talk

Folge 39: Adrenalinjunkies - Du spielst mit deinem Leben

44 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12

In einer angespannten oder gefährlichen Situation rauscht Adrenalin durch unsere Adern. Das Stresshormon schärft die Sinne und setzt Energiereserven frei. Der Blutdruck steigt, das Herz pumpt schneller, die Muskeln sind angespannt und sogar das Sichtfeld vergrößert sich. Von diesem Hormon-Kick können manche Menschen nie genug bekommen. Britts heutiges Thema "Adrenalin Junkies - Du spielst mit deinem Leben" dreht sich darum, wenn der Adrenalinrausch zur Sucht wird.

