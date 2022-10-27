Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 27.10.2022
44 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12

Täglich legen sich rund 1.000 Menschen freiwillig unters Messer. Seit zwei Jahren boomt das Beauty-Geschäft noch mehr. Wer einmal zu Botox und Co. greift, wird schnell zum Wiederholungstäter. So auch Talkgast Stefan. Er träumt davon auszusehen wie eine "Plastikpuppe" und hat dafür auch schon 60.000 Euro zum Schönheits-Doc getragen. Barbara kann diesen Wahn nicht nachvollziehen, sie hat ihre Brustimplantate herausnehmen lassen. Warum? Das erzählt sie heute bei "Britt - Der Talk".

