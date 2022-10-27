Botox - vorher war besser als nachher!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 4: Botox - vorher war besser als nachher!
44 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
Täglich legen sich rund 1.000 Menschen freiwillig unters Messer. Seit zwei Jahren boomt das Beauty-Geschäft noch mehr. Wer einmal zu Botox und Co. greift, wird schnell zum Wiederholungstäter. So auch Talkgast Stefan. Er träumt davon auszusehen wie eine "Plastikpuppe" und hat dafür auch schon 60.000 Euro zum Schönheits-Doc getragen. Barbara kann diesen Wahn nicht nachvollziehen, sie hat ihre Brustimplantate herausnehmen lassen. Warum? Das erzählt sie heute bei "Britt - Der Talk".
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
