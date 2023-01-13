Altersunterschied - Lass die Anderen reden!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 40: Altersunterschied - Lass die Anderen reden!
44 Min.Folge vom 13.01.2023Ab 12
Heidi Klum und Tom Kaulitz, Heiner Lauterbach und Viktoria oder Peter Maffay und Hendrikjes: Sie alle führen Beziehungen mit einem großen Altersunterschied. Ist das Alter nur eine Zahl oder eben nicht? Anastasia war mit dem fast 60 Jahre älteren Richard Lugner zusammen und stieß damit bei Außenstehenden oft auf Unverständnis. Tanjas Mann ist 15 Jahre jünger - das sorgt im Studio für hitzige Diskussionen.
Britt - Der Talk
Genre:Talk, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
