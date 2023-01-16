Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Single-Eltern - Zwischen hip und ausgebrannt

SAT.1Staffel 1Folge 41vom 16.01.2023
44 Min.Folge vom 16.01.2023Ab 12

Elternsein ist zwar schön, jedoch auch kein Zuckerschlecken: Das betrifft vor allem auch Alleinerziehende, denn sie müssen alles allein wuppen. Die Herausforderungen, denen sich Alleinerziehende tagtäglich stellen müssen, beleuchtet Britt heute. Im Talk zeigt Nicole, wie sie den Alleinerziehenden-Alltag mit drei Kindern bewältigt, und Mihael, welche Hürden er als alleinerziehender Papa meistern muss.

