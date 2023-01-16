Single-Eltern - Zwischen hip und ausgebranntJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 41: Single-Eltern - Zwischen hip und ausgebrannt
44 Min.Folge vom 16.01.2023Ab 12
Elternsein ist zwar schön, jedoch auch kein Zuckerschlecken: Das betrifft vor allem auch Alleinerziehende, denn sie müssen alles allein wuppen. Die Herausforderungen, denen sich Alleinerziehende tagtäglich stellen müssen, beleuchtet Britt heute. Im Talk zeigt Nicole, wie sie den Alleinerziehenden-Alltag mit drei Kindern bewältigt, und Mihael, welche Hürden er als alleinerziehender Papa meistern muss.
Britt - Der Talk
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1