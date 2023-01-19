Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Der Tag, der mein Leben verändert hat

SAT.1Staffel 1Folge 44vom 19.01.2023
Der Tag, der mein Leben verändert hat

Der Tag, der mein Leben verändert hatJetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 44: Der Tag, der mein Leben verändert hat

45 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 12

Heute hat Britt Menschen eingeladen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie haben nur eine Gemeinsamkeit: Alle haben diesen einen Tag erlebt, der ihr Leben auf den Kopf stellte. Fußball-Megastar Neymar ist Fan von Talkgast Amin: Das macht ihn von einem Tag auf den anderen bekannt. Influencer "Twenty4Tim" knackt momentan jeden Rekord und berichtet von seiner steilen TikTok-Karriere. Und Esther hat durch eine Talkshow den Weg aus einer Sekte geschafft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen