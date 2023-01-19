Der Tag, der mein Leben verändert hatJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 44: Der Tag, der mein Leben verändert hat
45 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 12
Heute hat Britt Menschen eingeladen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie haben nur eine Gemeinsamkeit: Alle haben diesen einen Tag erlebt, der ihr Leben auf den Kopf stellte. Fußball-Megastar Neymar ist Fan von Talkgast Amin: Das macht ihn von einem Tag auf den anderen bekannt. Influencer "Twenty4Tim" knackt momentan jeden Rekord und berichtet von seiner steilen TikTok-Karriere. Und Esther hat durch eine Talkshow den Weg aus einer Sekte geschafft.
