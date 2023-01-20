Toxische Beziehung: Wenn aus Liebe Hass wirdJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 45: Toxische Beziehung: Wenn aus Liebe Hass wird
44 Min.Folge vom 20.01.2023Ab 12
Liebe ist das wohl schönste Gefühl der Welt. Doch was, wenn die Beziehung nach der glücklichen Anfangszeit kippt und man die rosarote Brille abnimmt? Aurelia litt jahrelang unter ihrer toxischen Beziehung und berichtet von ihrem Weg aus der Liebeshölle. Wir hören aber auch die "Gegenseite": Kann ein Narzisst lieben? Außerdem gibt Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer Tipps, wie man eine toxische Beziehung erkennt und wie man sich aus ihr befreien kann.
