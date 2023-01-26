Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Thermomix & Co.: Mama, warum kochst Du nicht mehr selbst?

SAT.1Staffel 1Folge 49vom 26.01.2023
Thermomix & Co.: Mama, warum kochst Du nicht mehr selbst?

Thermomix & Co.: Mama, warum kochst Du nicht mehr selbst?Jetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 49: Thermomix & Co.: Mama, warum kochst Du nicht mehr selbst?

44 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 12

Smarte Küchenmaschinen stehen derzeit hoch im Kurs. Doch geht dabei nicht das gute alte Koch-Knowhow verloren? Schmeckt das Essen aus der Maschine so gut wie aus der Pfanne? Ist es bei den steigenden Energiekosten denn überhaupt sinnvoll, den Kochlöffel gegen ein Elektrogerät zu tauschen? Darüber diskutieren unter anderem Thermomix-Vertreterin Elena und "Prepper" Konstantin, der sich für den Katastrophenfall rüstet und gänzlich ohne Strom bei der Essenzubereitung auskommt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen