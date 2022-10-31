Kind oder Karriere? - zwischen Wlan und WindelnJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 6: Kind oder Karriere? - zwischen Wlan und Windeln
44 Min.Folge vom 31.10.2022Ab 12
Besser Vollzeit-Mama oder Working-Mom? Jede Frau stellt sich ihre Mutterschaft unterschiedlich vor. Und jedes "Modell" bietet individuelle Vor- und Nachteile. In dieser Folge sind bei Britt Hagedorn Frauen zu Gast, die darüber sprechen, ob sich Kind und Karriere gut kombinieren lassen oder weshalb eine Job-Auszeit für sie und ihr Kind genau das Richtige ist. Kind und Karriere - Traum- oder Albtraummodell für Britts Gäste?
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1