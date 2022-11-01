Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Dein Putzfimmel nervt

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 01.11.2022
Dein Putzfimmel nervt

Britt - Der Talk

Folge 7: Dein Putzfimmel nervt

44 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12

Die Themen Ordnung und Sauberkeit belasten den Alltag vieler Familien, WG-Mitbewohner:innen und Paare und geben häufig Anlass für Diskussion oder gar Streit. Bei "Britt - Der Talk" treffen heute Sauberkeitsfanatiker:innen auf gemütliche Unordentliche. Und wie steht eigentlich eine Tatortreinigerin zum Thema Ordnung? "Dein Putzfimmel nervt" - heute bei "Britt - der Talk".

