Bull
Folge 1: Die Halskette
42 Min.Ab 12
Die Studentin Alyssa Yang wird tot an einem Strand angespült. Jemand hat sie erdrosselt. Der Verdacht fällt schnell auf Brandon Peters, verwöhnter Spross aus reichem Hause. Auf der Yacht seines Vaters fand in der Mordnacht eine rauschende Party statt, auf der auch Alyssa zugegen war. Bull beginnt mit der Analyse des anstehenden Prozesses und stößt schon bald auf einige interessante Informationen, die die einzelnen Beteiligten bisher gut zu verbergen wussten.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
