Bull
Folge 13: Zitterpartie
41 Min.Ab 12
Der Gamer Jace Rundle ist die Nummer Eins, wenn es um das Multiplayer-Online-Spiel "Titanfall" geht. Doch ausgerechnet beim wichtigsten E-Sports-Turnier der Saison versaut er seinem Team den Sieg - absichtlich, wie sein Teamchef in der Szene verbreitet. Jaces Ruf ist ruiniert, seine Karriere beendet. Doch er hat nicht absichtlich verloren. Genau das will Bull beweisen und stößt dabei auf einige Unstimmigkeiten, was die Wetten auf das Turnier angeht.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
