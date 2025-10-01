Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 1Folge 16
Folge 16: Im freien Fall

41 Min.Ab 12

Bei einem Fallschirmsprung stirbt der beliebte Governor Dean Whitfield - sein Fallschirm war defekt. Whitfields Witwe will die Firma Hyland Skydiving nun auf Schadensersatz verklagen, da eine Untersuchung des Unfalls ergab, dass die Leinen des Schirms stark verschlissen waren. Doch das entspricht nicht den Ansprüchen von Walt Hyland, der bei dem Unfall ebenfalls starb. Bull ist überzeugt: Jemand wollte, dass Governor Whitfield stirbt. Doch wer?

