Bull
Folge 16: Im freien Fall
41 Min.Ab 12
Bei einem Fallschirmsprung stirbt der beliebte Governor Dean Whitfield - sein Fallschirm war defekt. Whitfields Witwe will die Firma Hyland Skydiving nun auf Schadensersatz verklagen, da eine Untersuchung des Unfalls ergab, dass die Leinen des Schirms stark verschlissen waren. Doch das entspricht nicht den Ansprüchen von Walt Hyland, der bei dem Unfall ebenfalls starb. Bull ist überzeugt: Jemand wollte, dass Governor Whitfield stirbt. Doch wer?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren