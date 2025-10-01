Bull
Folge 12: Die richtige Antwort
40 Min.Ab 12
Gerade als Bull und sein Team eine Spiegeljury in ihre Aufgabe einweihen wollen, detoniert im Gebäude eine Bombe. Eine der Spiegeljuroren, Laurel Guthrie, ist dafür verantwortlich. Nun zückt sie eine Waffe und fordert von Bull dafür zu sorgen, dass der Fall ihres Mannes wieder aufgerollt wird: Sie beteuert, er sitze unschuldig wegen Mordes im Gefängnis. Ausgerechnet Danny hatte dabei eine zentrale Rolle - sie war zu der Zeit noch beim FBI und ermittelte undercover in dem Fall.
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
