Paramount GlobalStaffel 1Folge 2
42 Min.Ab 12

Bei einem Flugzeugabsturz kommen alle Passagiere und Crewmitglieder ums Leben - nur die Pilotin Taylor Mathison überlebt wie durch ein Wunder. Nun soll sie für die Katastrophe zur Rechenschaft gezogen werden. Bull übernimmt ihren Fall und findet schnell heraus, was ihr vor Gericht das Genick brechen wird: die Tatsache, dass sie eine Frau ist. Außerdem kann sie sich nicht mehr an die Sekunden vor dem Absturz erinnern. War ihr Flug-Manöver doch zu riskant?

