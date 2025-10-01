Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Jeder hat seinen Preis

Paramount GlobalStaffel 1Folge 15
Jeder hat seinen Preis

Bull

Folge 15: Jeder hat seinen Preis

41 Min.Ab 12

Der erfolgreiche Bauunternehmer Andrew Withrow steht vor Gericht, da er wissentlich einen Konstruktionsfehler an einer Skybridge abgesegnet haben soll. Die Skybridge stürzte ab, 15 Menschen starben. Der Staatsanwalt Dennis Olsen fürchtet, vor Gericht zu verlieren - Withrow ist mit allen Wassern gewaschen. Also engagiert Olsen Bull. Die Ausgangssituation ist für Bull alles andere als günstig. Doch er setzt alles daran, die Jury von Withrows Schuld zu überzeugen.

