Folge 19: Liebe macht blind
41 Min.Ab 12
Der umstrittene Star-Anwalt Jules Caffrey wird beschuldigt, seine Verlobte Lauren ermordet zu haben. Nur widerwillig übernimmt Bull den Fall - er kann Caffrey nicht leiden, ist aber von seiner Unschuld überzeugt. Es gestaltet sich allerdings schwierig, auch die Jury davon zu überzeugen, zumal sich Caffrey selbst verteidigt und nicht auf Bulls Ratschläge hört. Doch dann gibt es eine entscheidende Wende.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
