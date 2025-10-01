Bull
Folge 10: E.J.
42 Min.Ab 12
Ginny Bretton hat ein selbstfahrendes Auto entwickelt: E.J. Doch die Technik scheint nicht ausgereift, denn ein Wagen tötet Ginnys Mitarbeiter Adam. Nun ist es an Bull zu beweisen, dass Ginny nicht für Adams Tod verantwortlich ist. Dabei ist vor allem Cables ganzes Hacker-Know-How gefragt, denn die Codes, auf denen E.J.s Software basiert, sind komplex. Und es scheint eine Hintertür für Manipulationen zu geben, die sich jemand nutzbar gemacht hat ...
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
12
Copyrights:© CBS International Television
