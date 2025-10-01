Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Todschick

Paramount GlobalStaffel 1Folge 18
Todschick

TodschickJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 18: Todschick

40 Min.Ab 6

Als sie das Highlight ihrer Modenschau vorführt, bricht die Designerin Nella Wester tot auf dem Laufsteg zusammen - jemand hat ihr Kleid mit Arsen vergiftet. Hauptverdächtig ist ihr Assistent Will Mercado, der nur wenige Tage zuvor im Zorn verkündet hat, er wolle Nella umbringen. Sehr zum Ärger von Chunk, der mit Nella eine enge Freundin und Mentorin verloren hat, will Bull beweisen, dass Will unschuldig ist. Doch dann taucht ein weiteres Mordmotiv auf ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen