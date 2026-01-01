Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Paramount GlobalStaffel 2Folge 11
Folge 11: Das Mädchen mit den grünen Haaren

42 Min.Ab 12

Seit fünf Monaten schon steht die 16-jährige Jemma Whitbeck mit ihrem Chat-Freund in engem Kontakt - einem 18-jährigen Jungen, den sie noch nie zuvor gesehen hat. Jetzt steht das erste Date an, doch anstatt eines heranwachsenden Mannes, erscheint der sehr viel ältere Ryan Mitchell, der das Mädchen überreden kann, mit ihr Essen zu gehen. Von da an fehlt jede Spur von Jemma. Erst 18 Monate später kommt es wieder zu einem Lebenszeichen ...

