Bull
Folge 11: Das Mädchen mit den grünen Haaren
42 Min.Ab 12
Seit fünf Monaten schon steht die 16-jährige Jemma Whitbeck mit ihrem Chat-Freund in engem Kontakt - einem 18-jährigen Jungen, den sie noch nie zuvor gesehen hat. Jetzt steht das erste Date an, doch anstatt eines heranwachsenden Mannes, erscheint der sehr viel ältere Ryan Mitchell, der das Mädchen überreden kann, mit ihr Essen zu gehen. Von da an fehlt jede Spur von Jemma. Erst 18 Monate später kommt es wieder zu einem Lebenszeichen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
