Bull
Folge 19: Ein großartiges System
42 Min.Ab 6
Was passiert, wenn die Polizei auf einmal vor der Tür steht und einem erklärt, dass der eigene Mann nicht der ist, für den er sich seit Jahren ausgibt? Kristens Mann Jim wird wegen Mordes angeklagt. Es handelt sich um einen Fall von vor 18 Jahren. Damals hatte er noch eine andere Identität. Kann Bull die Familie zusammenhalten, trotz der Mordanklage, die Jim erwartet?
