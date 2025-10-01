Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Die zweite Chance

Staffel 2Folge 16
Die zweite Chance

Bull

Folge 16: Die zweite Chance

42 Min.Ab 12

Bissspuren galten lange als Beweise in Prozessen, doch nun werden sie vor Gericht nicht mehr anerkannt. Das war vor einigen Jahren, bei einem der ersten Fälle von Bull noch anders. Dennoch glaubt er bis heute an die Unschuld seines damaligen Mandanten. Ist jetzt seine Chance gekommen, dem verhafteten Bänker sein altes Leben zurückzugeben?

