Bull
Folge 20: Alles oder Nichts
42 Min.Ab 12
Ist es Mord, wenn sich die jahrelang schwerstens misshandelte Frau gegen ihren Mann wehrt und ihn erschießt? Bull will hier keine Kompromisse machen: Entweder wird Kate Martin freigesprochen oder sie wird wegen Mordes verurteilt und ins Gefängnis gehen - es geht um alles oder nichts ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren