Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Der Schmerz und das Lächeln

Paramount GlobalStaffel 2Folge 18
Der Schmerz und das Lächeln

Der Schmerz und das LächelnJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 18: Der Schmerz und das Lächeln

42 Min.Ab 12

Eine Ärztin wird mit einer riesigen Menge CBD-Öl erwischt. Das Öl ist in einigen Staaten der USA illegal, da es aus der Cannabis-Pflanze gewonnen wird und somit als Droge gilt. Es wird allerdings auch als Schmerzmittel verwendet, weshalb die junge Frau es auch über die Bundesgrenze schmuggelt. Womit sie nicht gerechnet hat ist, dass sie dadurch ihren kranken Sohn verlieren könnte ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen