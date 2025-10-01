Bull
Folge 7: Machiavelli
42 Min.Ab 6
Um einem Schüler, der aus schwierigen Verhältnissen kommt, sein Stipendium zu garantieren, hat die engagierte Lehrerin Lacey Adams seinen Test manipuliert. Leider wurde sie dabei erwischt, woraufhin sie den Betrug zugegeben hat. Das Büro der New Yorker Bürgermeisterin bittet Bull, sich des Falles anzunehmen. Laceys Anwältin ist davon allerdings nicht begeistert und stellt sich von Anfang an quer - bis sie schließlich mitten im Verfahren hinschmeißt.
