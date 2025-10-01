Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Machiavelli

Paramount GlobalStaffel 2Folge 7
Machiavelli

MachiavelliJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 7: Machiavelli

42 Min.Ab 6

Um einem Schüler, der aus schwierigen Verhältnissen kommt, sein Stipendium zu garantieren, hat die engagierte Lehrerin Lacey Adams seinen Test manipuliert. Leider wurde sie dabei erwischt, woraufhin sie den Betrug zugegeben hat. Das Büro der New Yorker Bürgermeisterin bittet Bull, sich des Falles anzunehmen. Laceys Anwältin ist davon allerdings nicht begeistert und stellt sich von Anfang an quer - bis sie schließlich mitten im Verfahren hinschmeißt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen