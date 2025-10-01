Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 9
42 Min.Ab 12

Morgen ist Thanksgiving, alle haben an diesem großen Feiertag frei, auch Bulls Team. Doch vor dem Dinner nimmt er noch schnell den Fall eines Boxers an, dem ein Mord angehängt werden soll. Sein übliches Vorgehen ist leider durch das fehlende Team und den Zeitdruck nicht möglich, aber er wäre nicht Bull, wenn er nicht versuchen würde, die Geschworenen dennoch zu überzeugen ...

