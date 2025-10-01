Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Emilys letzter Tag

Paramount GlobalStaffel 2Folge 2
Emilys letzter Tag

Emilys letzter TagJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 2: Emilys letzter Tag

49 Min.Ab 12

Adam assistiert seiner todkranken Freundin Emily beim Suizid. Nun soll er sich vor Gericht wegen Mordes verantworten. Bull will den Fall eigentlich nicht übernehmen, ringt sich schließlich aber doch dazu durch. Allerdings weigert sich Benny aus moralischen Gründen, Adam zu verteidigen, was Bull missfällt. Schließlich gibt Benny nach und muss im Laufe des Prozesses feststellen, dass es, wenn es um Suizid geht, nicht nur eine Wahrheit gibt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen