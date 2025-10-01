Bull
Folge 15: Drei blinde Mäuse
42 Min.Ab 12
Hazel Diaz ist nicht nur die Chefin eines Drogenrings, sondern auch eine eiskalte Mörderin, als sie den Streifenpolizisten Sampson erschießt, weil er sich nicht mehr von ihr bestechen lassen und aus dem schmutzigen Gewerbe aussteigen wollte. Bislang konnte Hazel aufgrund einer diagnostizierten Schizophrenie nicht vor Gericht belangt werden. Doch Bull soll beweisen, dass sie durchaus verhandlungsfähig ist und nur simuliert ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren