Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 28.01.2015: Osterzeit
22 Min.Folge vom 28.01.2015
Das Osterfest steht vor der Tür, und Buddys Mama kommt nach Hoboken zurück, um ihre Familie zu sehen und einen wichtigen Arzttermin wahrzunehmen. Doch bei den Valastros geht es drunter und drüber: Jetzt, wo zwei Bäckereien zu führen sind, müssen sie Vollgas geben, denn sie haben die anstrengendste Woche des Jahres vor sich. Als dann auch noch die Kommunikationsleitungen zusammenbrechen, muss schnell eine Lösung her. Außerdem hat Buddy den Auftrag, eine gigantische Osternest-Torte für eine Charity-Veranstaltung zu backen, doch die Zeit rennt ihm davon.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.