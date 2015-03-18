Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Der irische Alles-Esser

TLC
Folge vom 18.03.2015
Der irische Alles-Esser

Der irische Alles-EsserJetzt kostenlos streamen

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 18.03.2015: Der irische Alles-Esser

22 Min.Folge vom 18.03.2015

In dieser Folge backt Buddy Valastro einen der schrägsten Kuchen seiner Karriere: Christinas irischer Freund hat Geburtstag und soll eine Überraschungsparty nebst Torte bekommen, die seine größte Leidenschaft symbolisiert: das Essen. Doch Stevie ist ein wahrer Allesesser und liebt haarsträubende Kombinationen wie Schokolade mit Mayo zu Krautsalat und Bratwürsten. Und das ist nicht die einzige sonderbare Bestellung der Woche: Ein verliebtes Paar wünscht sich eine Hochzeitstorte in Form eines Abschleppwagens, der eine andere Torte hinter sich herzieht.

