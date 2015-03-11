Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 11.03.2015: Martial Arts
22 Min.Folge vom 11.03.2015
Zum 50. Geburtstag einer New Yorker Kampfkunstschule soll Buddy diese Woche eine einzigartige Samurai-Torte backen: einen Krieger in voller Montur! Um sich für den Auftrag optimal vorzubereiten, feilt der „Cake Boss“ zunächst mit einem Holzschwert an seiner eigenen Kampftechnik. Außerdem hat er die Ehre, zur Amtseinführung von Steven Fulop, dem neuen Bürgermeister von Jersey City, eine patriotische Torte in den Farben Rot, Weiß und Blau zu backen. Buddy hat sofort Uncle Sam und eine Konfetti-Kanone im Kopf. Doch die Realisierung gestaltet sich schwieriger als erwartet.
