Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 04.03.2015: Buddy hat Rücken
22 Min.Folge vom 04.03.2015
Buddy und sein Team müssen in dieser Episode historisches wie auch modisches Know-how an den Tag legen: Ein Event-Promoter bestellt für eine römische Kostümparty eine gigantische Torte, die eine perfekte Kopie des Kolosseums in Rom sein soll. Doch die filigrane Nachbildung des antiken Prachtbaus ist nicht die einzige Herausforderung bei diesem Job. Um die Party perfekt zu machen, sollen sich der „Cake Boss“ und seine Jungs auch passend zum Thema kleiden. Um seine plötzlichen Rückenprobleme in den Griff zu bekommen, nimmt Buddy dann eine Yogastunde im Hoboken-Stil!
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.