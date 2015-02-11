Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 11.02.2015: Vom Alligator gebissen
22 Min.Folge vom 11.02.2015
Krokodile im Anmarsch. Buddy hat den Auftrag, eine 360 Kilo schwere und über vier Meter lange Nachbildung von „Mighty Mike“ zu backen, dem berühmten Alligator, der im New-Jersey-Aquarium lebt. Und das süße Torten-Reptil soll dem Original aufs Haar gleichen. Der nächste Auftrag ist weniger gefährlich, aber umso anspruchsvoller: Die ehemalige Miss New Jersey ordert beim „Cake Boss“ einen Beautycontest-Kuchen von umwerfender Schönheit. Außerdem bereitet Mama Mary eine Reise nach Israel vor, um dort eine besondere Behandlung für ihre ALS-Erkrankung zu bekommen.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.