Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 04.03.2015: Hochzeit mit Pingpong
22 Min.Folge vom 04.03.2015
In Carlo’s Bakery steht die nächste Hochzeit ins Haus: Ashley wird diese Woche heiraten und hat Buddy gebeten, den Hochzeitskuchen und auch die Bräutigamtorte zu backen. Klingt eigentlich nach einem simplen Auftrag, doch Ashley stellt eigenartige Anforderungen ans Backwerk: Der Braut schweben ausgestopfte Tiere und Tischtennis als Motive vor! Wird es dem „Cake Boss“ gelingen, ihre bizarren Vorstellungen unbeachtet zu lassen und trotzdem die Torten ihrer Träume zu zaubern? Außerdem in dieser Episode: Buddy muss sich mit Cousin Anthony beim Pingpong messen, denn es geht um hohe Wetteinsätze.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
