Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 04.02.2015: Der Bart ist NICHT ab
22 Min.Folge vom 04.02.2015
In Carlo’s Bakery ist man auf sämtliche Kundenwünsche vorbereitet - und diesmal soll es eine Torte sein, der ein Schnurrbart wächst. Da Buddys Schwester nie im Leben einen schnurrbärtigen Mann geküsst hat, fragt sie Ralph, der jedoch etwas zögert. Die größte Herausforderung steht dem „Cake Boss“ aber noch bevor: Für die Erstkommunion seines Sprösslings Buddy Junior möchte der Spitzenbäcker natürlich die perfekte Torte auf die Festtafel bringen. Doch seine Arbeit in der Backstube wird von seiner höchst kritischen Familie mit Argusaugen überwacht.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
