Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 21.01.2015: Die Zombie-Torte
22 Min.Folge vom 21.01.2015
In dieser Episode steht Buddy vor einer großen Herausforderung: Zwei Mode-Fans bestellen für eine Fashionshow eine Zombie-Torte, die nicht nur hervorragend schmecken, sondern außerdem im Dunkeln leuchten soll! Der „Cake Boss“ muss auf die Unterstützung von Mitarbeiterin Ashley hoffen. Wenn sie ihm ihre essbare, leuchtende Body-Painting-Farbe leiht, könnte es klappen. Später muss Buddy in Ridgewood seine Schnelligkeit und Kreativität wieder einmal unter Beweis stellen: Eine Familie braucht dringend einen Geburtstagskuchen, den der Superbäcker in Windeseile fertigstellen soll.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.