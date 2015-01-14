Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 14.01.2015: Eine Torte für Moskau
22 Min.Folge vom 14.01.2015
Zwei anspruchsvolle Gastronomen aus Russland beauftragen Buddy Valastro, eine Torten-Replik der berühmten Basilius-Kathedrale in Moskau zu fertigen. Wird es der „Cake Boss“ schaffen, dieses russische Wahrzeichen in Kuchenform aufs Blech zu bringen, oder ist der Job doch eine Nummer zu groß? In der Backstube hängt inzwischen der Haussegen schief: Buddys Schwestern müssen sich mächtig ins Zeug legen, um die beiden Streithähne der dritten „Super-Konditor“-Staffel zu beruhigen. Doch Paul und Ashley haben miteinander ein massives Problem.
