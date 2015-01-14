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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Schneesturm und Vulkane

TLCFolge vom 14.01.2015
Schneesturm und Vulkane

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 14.01.2015: Schneesturm und Vulkane

22 Min.Folge vom 14.01.2015

Nachdem Buddy Valastro und seine Crew monatelang sehr hart für ihre neue Carlo’s-Bakery-Filiale gearbeitet haben, droht ein heftiger Schneesturm die Eröffnung erheblich zu verzögern. Trotzdem muss der Betrieb weitergehen, und die neuen Mitarbeiter müssen schnell lernen, wie man mit Buddys anstrengenden Schwestern zurechtkommt. In der Zwischenzeit nimmt Mary die Bestellung für eine fantasievolle Actionheld-Vulkantorte auf. Da sie sich mit Männerspielzeug aber gar nicht auskennt, bittet sie Ralph, beim Kuchendesign das Zepter in die Hand zu nehmen.

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