Staffel 2Folge 1vom 21.10.2025
Es ist absolut überhaupt nicht unordentlichJetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 1: Es ist absolut überhaupt nicht unordentlich
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie und Lola sollen ihr Zimmer aufräumen. Charlie ist bereit, aber Lola weigert sich. Schließlich zieht Charlie aus dem Zimmer aus.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charlie und Lola
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions