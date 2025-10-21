Staffel 2Folge 11vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 11: Charlie ist kaputt!
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie und Lola planen eine Zirkusvorstellung für ihre Großeltern. Charlie jongliert, Lola übt Rollen. Doch Charlie verletzt sich beim Fußballspielen, und sie fürchten, die Show absagen zu müssen.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions