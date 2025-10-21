Staffel 2Folge 20vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 20: Kannst du vielleicht das Licht anmachen?
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Nach einer Geschichte über einen Oger hat Lola Angst vor der Dunkelheit. Alles, was sie beruhigt, hält Charlie wach.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions