Staffel 2Folge 7vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 7: Mein allerallerallerbester Freund
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola und Lotta sind beste Freundinnen. Doch als Lotta sich um ein neues Mädchen kümmert, fühlt sich Lola ausgeschlossen und denkt, sie habe ihre Freundin verloren.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions