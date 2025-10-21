Staffel 2Folge 10vom 21.10.2025
Ich frage mich wirklich, was für eine Pflanze ich da züchteJetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 10: Ich frage mich wirklich, was für eine Pflanze ich da züchte
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola ist beeindruckt von Charlies Tomatenpflanze, obwohl sie Tomaten hasst. Sie pflanzt selbst einen Samen, weiß aber nicht, was daraus wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charlie und Lola
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions