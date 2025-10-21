Staffel 2Folge 19vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 19: Darf ich bitte etwas von deinem haben?
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Oma und Opa nehmen Charlie und Lola mit in den Zoo. Lola isst alle ihre Sachen zu früh, verschwendet ihr Geld und braucht Hilfe von Charlie.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions