Staffel 2Folge 16vom 21.10.2025
Ich weiß alles über MeerschweinchenJetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 16: Ich weiß alles über Meerschweinchen
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola darf das Klassenmeerschweinchen Bert in den Ferien betreuen. Anfangs klappt alles gut, aber dann verschwindet Bert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charlie und Lola
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions