Staffel 2Folge 6vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 6: Ich sammle eine Sammlung
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie sammelt Dinosaurierfiguren aus Müslipackungen. Lola möchte auch etwas sammeln, weiß aber nicht was.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions