Staffel 2Folge 3vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 3: Ich bin extrem magisch
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie hat ein neues Zauberset und beeindruckt Lola und ihre Freunde mit seinen Tricks. Lola glaubt, dass sie auch eine Zauberin ist, wird aber frustriert, als ihre Tricks nicht funktionieren.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions