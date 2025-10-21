Staffel 2Folge 18vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 18: Willkommen in Lolaland
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie und Marv lernen Spanisch. Lola möchte auch eine Sprache lernen, erfindet aber mit Soren Lorenson ihre eigene: Lolaland.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions