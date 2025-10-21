Staffel 2Folge 26vom 21.10.2025
Zu viele große WörterJetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 26: Zu viele große Wörter
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola lernt in der Schule lesen und zählen, hat aber Schwierigkeiten. Charlie hilft ihr mit einer Geschichte über einen Vogel namens Piccolo.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charlie und Lola
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions