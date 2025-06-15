Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 11: Gegen alle Regeln
42 Min.Ab 12
Leos Kollegin Natalie, eine Wächterin des Lichts, warnt Piper, Phoebe und Prue: Soeben wurde ihr mächtigster Schützling von dem Warlock Eames getötet. Eames eignet sich die Kräfte der toten Hexen an und gewinnt dadurch immer mehr Macht. Sein Ziel: Er will alle Wächter des Lichts und alle Hexen töten. Nun sollen die drei Schwestern Eames zur Strecke bringen - und Natalie bietet sich als Köder an. Als der Plan schiefgeht, greifen Piper, Phoebe und Prue zu eigenen Methoden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.