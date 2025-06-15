Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Aller guten Dinge sind neun

sixxStaffel 3Folge 17
Aller guten Dinge sind neun

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 17: Aller guten Dinge sind neun

43 Min.Ab 12

Prue, Piper und Phoebe werden wiederholt von einem bösartigen Warlock angegriffen - jedoch so oft sie den Hexer auch vernichten, er taucht immer wieder auf. Weil er sich allem Anschein nach nur halbherzig verteidigt, werden die Schwestern stutzig. Wie sich herausstellt, hat ihr Gegner ein besonderes Schicksal: Der Warlock besitzt die neun Leben einer Katze, und erst wenn er neunmal gestorben ist, wird er unsterblich.

